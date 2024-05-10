Rusya'da yolcu otobüsü nehre düştü: 4 kişi öldü
Rusya'da yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 4 kişi öldü. Kaza yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yolcu otobüsü Moyka Nehri'ne düştü.
Rus haber ajansı Tass'a göre, kent merkezinde seyir halindeki otobüsün nehre düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.
Yaklaşık 20 kişinin bulunduğu otobüsteki kazazedeleri kurtarmak için kaza yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturma başlatılan kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.