Rusya'dan Bahçeli'ye cevap: 'Diyaloğu sürdürüyoruz'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "emniyet ve yargıda darbe" açıklamalarına ilişkin soruya yanıt verdi.

Türkiye'de olası darbe hazırlıklarına ilişkin bir gazeteci Zakharova'ya Moskova'nın 2016 darbesinde olduğu gibi Ankara'ya yardım edip etmeyeceğini sordu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu soruya, Moskova ve Ankara'nın özel kanallar üzerinden diyaloğu sürdürdüğü cevabını verdi.

Haftalık basın toplantısında "Rusya'nın Türkiye'ye 15 Temmuz'da olduğu gibi yardım edip etmeyeceği" sorusuna Zaharova'nın yanıtı şu şekilde oldu:

"Eğer bana o vakayı hatırlattıysanız, ben de size o zaman bunun kamuoyu önünde değil, mikrofonla değil, reytinglerini arttırmak ya da gösteriş yapmak için değil, uygun kanallar aracılığıyla yapıcı bir şekilde yapıldığını hatırlatırım. Ve biz geleneksel olarak Türk meslektaşlarımızla böyle bir diyaloğu sürdürüyoruz"

TASS haber ajansında yer alan habere göre Zaharova, darbe girişiminin arkasında kimin olabileceği konusunda yorum yapmazken "Herhangi bir ek bilgi olursa, bunu sizinle paylaşacağım" sözlerini ifadesine ekledi.

Bahçeli'nin "emniyet ve yargıda darbe" açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etmişti.

Bu görüşme, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin ülkede darbe hazırlıkları yapıldığına dair açıklamalarının ardından gerçekleşmişti.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde görevden uzaklaştırılan polis müdürleriyle ilgili açıklamalarda bulunarak "Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir" demişti.