Rusya'dan barış planı eleştirisi! 'Uzun vadeli barışa katkı sağlamıyor'

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Ukrayna ve Avrupalı ülkelerin ABD tarafından hazırlanan barış planında yaptığı değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uşakov, söz konusu düzenlemelerin barış sürecine katkı sağlamadığını savunarak, "Avrupalılar ve Ukraynalıların yaptıkları ya da yapmaya çalıştıkları teklifler, kesinlikle belgeyi iyileştirmiyor ve uzun vadeli barışın sağlanması ihtimalini artırmıyor. Bu bir tahmin değil" ifadelerini kullandı.

ABD tarafından hazırlanan ve 28 maddeden oluşan barış planı üzerinde Ukrayna ve Avrupalı müzakereciler tarafından çeşitli değişiklikler yapılmıştı.

Bu düzenlemeler sonucunda planın 20 maddeye indirildiği belirtilmişti. Yapılan değişikliklerin, Ukrayna’nın güvenlik öncelikleri ile Avrupa’nın uzun vadeli istikrar kaygılarını daha güçlü biçimde yansıtmayı amaçladığı ifade edilmişti.