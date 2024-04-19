Rusya'dan 'İsrail-İran gerilimi' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus medyasından Radio Sputnik, Komsomolskaya Pravda ve Govorit Moskva'ya açıklamalarda bulundu.

İsrail ile İran arasındaki gerilime ilişkin konuşan Lavrov, "Rusya ve İran liderleri, temsilcilerimiz ve İsrailliler arasında telefon temasları oldu. Bu görüşmelerde çok açık bir şekilde İran'ın gerilimi tırmandırmak istemediğini kaydettik ve İsraillilere ilettik" ifadesinde bulundu.

Lavrov, (İran'ın) Uluslararası hukukun ve diplomatik temsilcilik statüsünün ağır bir şekilde ihlal edilmesine karşılık vermekten başka bir şey yapamaz ama gerilimi tırmandırmak da istemiyor" dedi.

Tahran'ın nükleer silahı yok

Lavrov, karşılıklı misilleme saldırılarının İsrail'in Şam saldırısı ile başladığını vurguladı.

"İran'a, diğer şeylerin yanı sıra, sahip olmadığı nükleer silahları kullanarak bir saldırı atfetmek istiyorlar" diyen Lavrov, İran'ın nükleer silahı olmadığının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) tarafından teyit edildiğini belirtti.

Lavrov sözlerine şöyle devam etti:

"İran, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na taraf ülkeler arasında en çok doğrulanan ülkedir. İran'da nükleer silahların yasak olduğuna dair dini lider tarafından verilmiş bir fetva bile bulunmaktadır. [...] İran'ın nükleer doktrinini değiştirdiğine dair konuşmalar, dikkatleri İsrail'in Gazze'deki operasyonundan Tahran'dan gelen tehditlere kaydırma arzusudur"