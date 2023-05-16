Rusya’dan Kiev'e hava saldırısı

Kentin askeri yönetiminin başında bulunan Serhiy Popko Telegram'daki açıklamasında, "Yoğunluk bakımından sıra dışıydı, en kısa süre zarfında en fazla sayıda füze kullanıldı" dedi.

Ukrayna silahlı kuvvetlerinin komutanı Valeriy Zaluzhnyi ise Rus kuvvetlerinin havadan, denizden ve karadan toplam 18 Kinzhal, Kalibr ve Iskander tipi füze fırlattığını ve füzelerin tamamının imha edildiğini açıkladı.

Birkaç hafta ara verilmişti

Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarına birkaç hafta ara veren Rusya, Nisan sonu itibarıyla saldırılara tekrar başladı. Aybaşından bu yana Kiev'e sekiz füze saldırısı düzenlendi.

Ukrayna, Rusya'nın geçen yıl Şubat ayında başlattığı işgale karşı koymaya devam ederken yaklaşık 15 aydır devam eden savaşta on binlerce kişi öldü, milyonlarca Ukraynalı evlerini terk etti.