Rusya’dan Küba’ya enerji hamlesi: ABD baskısına karşı petrol sevkiyatı masada

Kremlin, ABD’nin Küba’ya uyguladığı ekonomik ve enerji baskısının derinleştiği ortamda, Rusya’nın Havana yönetimiyle petrol ve petrol ürünleri sevkiyatına ilişkin müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’daki brifingde, Washington’un uyguladığı baskıların Küba’da ciddi enerji sorunlarına yol açtığını vurguladı ve Rusya’nın olası destek seçeneklerini değerlendirdiğini duyurdu.

Peskov, “Kübalı dostlarımızla temas halindeyiz ve onlara yardım etme seçeneklerini tartışıyoruz” ifadesini kullanarak iki ülke arasındaki dayanışmaya dikkat çekti. Ancak operasyonel detaylara girmekten kaçındı. Kremlin sözcüsü ayrıca Rusya’nın ABD ile doğrudan bir çatışma peşinde olmadığını belirtti ve Moskova’nın mevcut dış politika öncelikleri çerçevesinde hareket edeceğini ifade etti.

Küba enerji krizi ABD baskısıyla derinleşiyor

Amerikan hükümeti özellikle Venezuela’dan gelen ve Küba’nın ana petrol kaynağı konumundaki sevkiyatları engellemiş durumda. Bunun etkileri arasında uzun süreli elektrik kesintileri, ulaşım sorunları ve günlük yaşamda kesintiler yer alıyor. Başkan Donald Trump’ın, Küba’ya hidrokarbon sağlayan ülkelere yönelik gümrük vergisi tehdidi de baskıyı artırıyor.

Kremlin, iki ülke arasında “yapıcı diyalog” çağrısı yaparken, enerji desteği için farklı senaryoların masada olduğunu belirtti.

Küba'da güvenlik endişesi

Uzmanlar, ABD’nin Küba’ya uyguladığı enerji yaptırımlarının ülke ekonomisini ciddi biçimde sarstığını ve bu durumun siyasi gerilimi artırdığını vurguluyor. Moskova’nın başlattığı görüşmelerin, Havana için stratejik bir nefes alma fırsatı sunabileceği değerlendirmesi yapılıyor.