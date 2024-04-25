Rusya'dan THY açıklaması: ABD baskısıyla...

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus haber ajansı TASS'a konuştu. Rus vatandaşlarının Türk Hava Yolları'nın Meksika uçuşlarına alınmadığını söyleyen Ryabkov, yaşanan durumun arkasında ABD'nin baskısının olduğunu ifade etti.

THY'nin Latin Amerika'ya uçmak isteyen Rus vatandaşlarına hizmet vermeyi reddetmesi konusunu yorumlayan Ryabkov, "Meksika'yla ilgili olarak, bunun nedeninin oldukça açık olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni Washington'un ülke yetkilileri üzerinde uyguladığı baskıdır" dedi.

Ryabkov, THY'nin diğer Latin Amerika ülkelerine uçuşlarını kullanan Ruslar için de bu tür sorunların mevcut olduğunu kaydetti ve "Doğal olarak bu konuyu tartışıyoruz" sözlerini ifadesine ekledi.

Raybkov, "Genel olarak, bu tür pek çok mesele hızlı bir çözüm gerektiriyor. Bu sadece konsolosluk meseleleri ya da herhangi bir bireyin ayrılmaz bir hakkı olan serbest dolaşım meseleleriyle değil, aynı zamanda ülkelerin bizim için önemli olan konularda bağımsız bir politikaya sahip olup olamayacakları gibi konularla da ilgilidir. Bu konuyu ilgili herkesle görüşeceğiz." dedi.

TASS'ta yer alan habere göre, Şubat sonundan bu yana Türk Hava Yolları'nın İstanbul üzerinden Latin Amerika ülkelerine transit uçan Rus yolcuları uçağa almayı reddettiği çok sayıda vaka rapor edildi. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Salı günü internet sitesinde yaptığı açıklamada ne havayolu şirketinden ne de Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama almadıklarını belirtti.