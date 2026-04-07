Rusya'nın rezervlerinde dikkat çeken düşüş

Rusya'nın uluslararası rezervlerinde mart ayında düşüş kaydedildi. Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin rezervleri bir önceki aya kıyasla yüzde 7,45 gerileyerek 749 milyar dolara indi.

Martta dikkat çeken düşüş

Açıklanan verilere göre, 1 Nisan itibarıyla Rusya'nın uluslararası rezervleri 1 Mart seviyesine göre önemli ölçüde azaldı. Böylece rezervlerde aylık bazda kayda değer bir daralma yaşandı.

Uluslararası rezervler; döviz varlıkları, altın ve diğer finansal enstrümanlardan oluşuyor.

Öte yandan, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaş sonrası uyguladığı yaptırımlar kapsamında Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimin dondurulmuş olması, rezervlerin kullanım alanını sınırlamaya devam ediyor.