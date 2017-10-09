Sağlık Bakanı koşarken öldü

09 Ekim 2017

Tunus Sağlık Bakanı 56 yaşındaki Slim Chaker, 500 metrelik bir mesafeyi koştuktan sonra rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Koşu, Nabeul'da kanserle savaş için bir klinik kurma amaçlı düzenlenmişti.



Başbakan Youssef Chahed Tunuslu Sağlık Bakanı için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Bir kardeşimi ve meslektaşımı kaybettim. Soylu bir amaç uğruna öldü."

Kaynak: DHA