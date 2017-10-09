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Sağlık Bakanı koşarken öldü

Tunus Sağlık Bakanı kansere karşı mücadele amaçlı bir maratonda koşarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı koşarken öldü
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Tunus Sağlık Bakanı 56 yaşındaki Slim Chaker, 500 metrelik bir mesafeyi koştuktan sonra rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Koşu, Nabeul'da kanserle savaş için bir klinik kurma amaçlı düzenlenmişti.

Başbakan Youssef Chahed Tunuslu Sağlık Bakanı için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Bir kardeşimi ve meslektaşımı kaybettim. Soylu bir amaç uğruna öldü."

Kaynak: DHA

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