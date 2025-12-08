Sanat dünyasını sarsan silahlı soygun: Matisse’ye ait sekiz gravür çalındı

Brezilya'da iki silahlı kişi, Pazar günü saat 10.00 sularında Sao Paulo’nun merkezinde bulunan Biblioteca Mário de Andrade’ye ana girişten girerek soygunu gerçekleştirdi. Şüpheliler, bir güvenlik görevlisi ile kütüphaneyi ziyaret eden yaşlı bir çifti silah zoruyla etkisiz hale getirdikten sonra sergi alanına yöneldi. Soyguncular, çaldıkları eserlerle aynı güzergâhtan çıkarak en yakın metro istasyonuna doğru yürüyerek kaçtı.

Serginin son gününü beklemişler

Çalınan eserlerin, Biblioteca Mário de Andrade ile Sao Paulo Modern Sanat Müzesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Kitaptan Müzeye” adlı serginin parçası olduğu belirtildi. Soygunun, serginin son gününde gerçekleşmesi dikkat çekti. Ülkenin en büyük ikinci kütüphanesi olan binada yüz tanıma teknolojisine sahip güvenlik kameralarının bulunmasına rağmen saldırganların kaçmayı başarması, güvenlik önlemlerini tartışmaya açtı.

Eserler paha biçilemez

Yetkililer çalınan eserlerin tam listesini henüz açıklamazken, Folha de São Paulo gazetesi, Matisse’nin sınırlı sayıda basılan “Jazz” adlı sanat kitabı için hazırladığı bir kolajın da çalınanlar arasında olduğunu yazdı. Sanat tarihçileri, 20. yüzyılın en etkili sanatçılarından biri kabul edilen Matisse’nin eserlerinin maddi değerinin “paha biçilemez” olduğunu vurguluyor.

Portinari’nin çalışmaları da kayıp

Soyguncuların ayrıca, Brezilyalı yazar José Lins do Rego’nun Menino de Engenho adlı romanının özel baskısı için Cândido Portinari tarafından hazırlanan en az beş gravürü de çaldığı açıklandı. Kırsal emekçileri konu alan eserleriyle tanınan Portinari, Brezilya modernizminin en önemli isimleri arasında yer alıyor.

Şüphelilerin kimliği tespit edildi

Sao Paulo Belediye Başkanı, saldırganların kimliklerinin belirlendiğini ancak halen yakalanamadıklarını açıkladı. Olay, kısa süre önce Louvre’daki yüksek profilli soygunun ardından sanat eserlerinin güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.