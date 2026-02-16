Şanslı kişi belli oldu! 10 yıl boyunca her ay hesabına 2 bin Euro yatacak!

İspanya’da düzenlenen ONCE hafta sonu piyangosu, Granada’nın sahil kasabası Salobrena’da yaşayan bir kişiye adeta maaş bağladı. Sevgililer Günü’ne özel düzenlenen çekilişte kazanılan “Sueldazo” ödülü, talihliye her ay düzenli ödeme sağlayarak uzun vadeli finansal güvence sunuyor.

Büyük ikramiye Salobrena kasabasına çıktı

14 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen ONCE piyangosu çekilişinde, Salobreña kasabasına büyük bir ödül çıktı. Kazanan bilete, önümüzdeki 10 yıl boyunca her ay 2 bin Euro ödeme yapılacak.

Bu ödül, toplamda 240 bin Euro’ya ulaşıyor. Bu tür ikramiyeler, tek seferlik ödeme yerine düzenli gelir sağlayarak kazanan kişiye uzun vadeli finansal avantaj sunuyor.

Kasabanın tanınmış satıcısı tarafından satıldı

Kazanan bilet, 2013 yılından bu yana ONCE için piyango bileti satan Sofia Lopez tarafından satıldı. López, kasabanın ana kavşağındaki satış noktasında çalışıyor.

Büyük ödülü kasabadan birine kazandırdığı için büyük mutluluk duyduğunu belirten López, daha önce de ödül kazandırdığını ancak bu ödülün çok daha büyük olduğunu söyledi.

“Ödülün kasabamızdan birine çıkmasına çok sevindim”

Sofía Lopez, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu büyük ödülü kasabamızdan birine kazandırdığım için çok mutluyum. Daha önce 35 bin Euro’luk bir ödül kazandırmıştım ama daha büyük bir ödül vermek istiyordum.”

Lopez ayrıca, son dönemde büyük ödüllerin genellikle çevre kasabalara çıktığını belirterek bu kez ödülün Salobrena’ya çıkmasının kasaba için önemli olduğunu söyledi.