Saudi Aramco, 2 milyar dolarlık fon için Citi ile anlaştı

18 Aralık 2017

Suudi Arabistan devletine ait olan dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco, İngiltere'nin desteklediği 2 milyar dolarlık finansman için ABD'li yatırım bankası Citi ile anlaştı. Anlaşma kapsamında Citi, 2 milyar dolarlık fonu yönetecek.

Reuters'a konuşan kaynaklar, anlaşmanın özellikle Aramco'da beklenen halka arz öncesinde önemli olduğunu belirtti. Bir kaynak, "Bankalar bu tür operasyonlara ilişkileri geliştirmek için sıcak bakıyor. Aramco konusunda bankalar arasında büyük rekabet var" dedi.

Aramco'nun hisselerinin yüzde 5'ini halka arza etme planı, yatırımcılar arasında büyük heyecan yaratmış durumda. Öte yandan halka arzın şirketin değerini 2 trilyon dolara ulaştıracağı tahmini, bazı yatırımcılar için "gerçekleşemeyecek kadar yüksek" olarak niteleniyor.

Aramco, daha önce de danışmanlık için JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley ve HSBC ile anlaşmıştı.

Aramco'dan 300 milyar dolarlık yatırım planı

Kaynak: Reuters