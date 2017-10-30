'Sığınma' açıklaması Belçika'yı karıştırdı

30 Ekim 2017

Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken'ın Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'a sığınma hakkı verilebileceğine yönelik açıklaması, Belçika siyasi çevrelerinde tepkiye yol açtı. Belçika Başbakanı Charles Michel, Puigdemont'un sığınma hakkının "kesinlikle gündemde olmadığına" işaret ederek "Bakan Francken'den yangına körükle gitmemesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Liberal Demokrat Flaman Partisinden Başbakan Yardımcısı Alexander De Croo da, "Bakan Francken'in açıklamaları hükümetin tutumunu yansıtmıyor. Bu tarz açıklamaların faydalı olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu. Flaman Hristiyan Demokratlar Partisi üyesi Ekonomi Bakanı Kris Peeters ise "Böyle bir dönemde Katalanların Belçika'ya iltica hakkına ilişkin açıklamalar yapmak mantıklı değil" dedi.

Flamanya bölgesinin bağımsızlığını hedefliyor

Bakan Francken, "Carles Puigdemont'un henüz bir iltica talebi olmadı. Ancak olursa mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda Puigdemont'a sığınma hakkı verilebilir" açıklamasında bulunmuştu. Francken'in aşırı sağcı N-VA partisi, uzun vadede Flamanya bölgesinin bağımsızlığını hedefliyor.

Katalonya'daki bağımsızlık referandumunun ardından Yeni Flaman İttifakı (N-VA) partisi üyesi Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, "Benim kalbim Katalanlarla. Ben Flaman milliyetçisiyim, o yüzden Katalonya'daki durumu iyi anlıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Belçika, Fransızca konuşulan Valonya, Flamanca konuşulan Flamanya, her iki dilin konuşulduğu Brüksel ile Almanca konuşulan doğudaki küçük bir bölgeden oluşuyor. Bu bölgeler arasındaki iş birliği eksikliği hatta rekabet ciddi sorunlara yol açarken halklar da birbirine karşı mesafeli duruyor.

Kaynak: AA