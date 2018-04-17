Societe Generale, Orta ve Doğu Avrupa’dan çekiliyor
Fransız Societe Generale bankası, lider olmadığı pazarlardan çıkma stratejisi çerçevesinde Bulgaristan’daki Societe General Expressbank’ı satacak.
Fransız bankacılık grubu Societe Generale, lider olmadığı pazarlardan çıkma stratejisi çerçevesinde Orta ve Doğu Avrupa’dan çekiliyor ve Bulgaristan’daki bankasını, Societe General Expressbank’ı satıyor.
Fransa Ekonomi Bakanlığı'nın 'Ekonomi Blog'unda yer alan habere göre, resmi olmamakla birlikte DSK Bank’ın sahibi Macar OTP Bank’ın ve Amerikan varlık yöneticisi Apollo Global Management’ın Societe General Expressbank’a ilgi duyduğu belirtildi. Banka, Societe Generale’in Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Moldova’daki iştirakleri ile birlikte satılıyor.
Fransız grup, Rusya, Romanya ve Çek Cumhuriyeti’ndeki mevcudiyetini muhafaza edecek.
Societe Generale petrol tahminlerini düşürdü