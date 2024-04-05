Somali'deki bombalı saldırıda Türk vatandaşı öldü: Kimliği tespit edildi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yardım çalışanlarına yönelik bombalı saldırı düzenlendi.

Somali'de yardım çalışmaları yürüten Safa Vakfı temsilcisi Rıdvan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın yardım çalışması esnasında yaşandığını belirtti.

Yılmaz, "Mülteci kampında yardım çalışması yürütüyorduk ve diğer aracımız gelirken patlama yaşandı." dedi.

Mogadişu'da yol kenarına döşenen bombanın infilak etmesi sonucu biri Türk vatandaşı, 2 yardım çalışanı yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Verenel Derneği çalışanlarını taşıyan aracın kampa girişi anında yaşanan patlamada ölen Türk vatandaşının, Verenel Derneği'nin Somali temsilcisi Abdurrahim Yörük olduğu tespit edildi.

Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken saldırının terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.