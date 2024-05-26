SON DAKİKA: Hamas, aylar sonra İsrail'e saldırdı

Hamas, 7 Ekim'de düzenledikleri "Aksa Tufanı Operasyonu"ndan aylar sonra ilk kez İsrail'e saldırı düzenleyerek Tel Aviv bölgesine roket fırlattı.

İsrail medyası, roketlerin İsrail ordusunun yoğun bir askeri operasyon yürüttüğü Gazze'nin güneyindeki Refah'tan atıldığını söyledi.

Times of Israel'de yer alan habere göre, yaklaşık 10 adet roketin Refah'tan fırlatılması ile Tel Aviv'in yanı sıra Herzliya ve Petah Tikva da dahil olmak üzere birçok şehir ve kasabada roket sirenleri çaldı.

Roketlerin bazıları İsrail'in hava savunma sistemi "demir kubbe" tarafından engellenirken, engellenemeyen roketlerin çeşitli bölgelere düştüğü bildirildi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları işaret edilerek "sivillere yönelik Siyonist katliamlara yanıt olarak" İsrail şehrini hedef aldıkları belirtildi.