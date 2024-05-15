SON DAKİKA: Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, başkent Bratislava'nın 150 km kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında silahlı saldırıya uğradı.

TASR haber ajansında yer alan habere göre, Fico, uğradığı silahlı saldırı sonucu karnından yaralanarak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan olay yerinde gözaltına alındı.

Silahlı saldırı, Fico'nun destekçileriyle buluşmak üzere geldiği yerel Kültür Evi'nin önünde meydana geldi.

Slovakya Parlamento Başkan Yardımcısı Lubos Blaha, saldırının, Kültür Evi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gerçekleştiğini açıkladı.

BREAKING NEWS‼️

Slovakia 🇸🇰

Slovakian Prime Minister has been shot and wounded and taken to hospital as gunman is bundled to the ground while trying to flee



Robert Fico was shot in Handlova following a Slovak government meeting, news agency TASR reported on Wednesday.



Shots… pic.twitter.com/W8PfP0co9Q — SANTINO (@MichaelSCollura) May 15, 2024

4 el ateş edildi iddiası

Slovakya'da haftalık yayınlanan Plus 7 Days dergisinin haberine göre, kalabalıktan biri "Robo, buraya gel" diye bağırdı ve Slovakya Başbakanı Fico'ya 4 el ateş etti. Başbakan Fico, açılan ateş sonucunda kolundan, göğsünden ve karnından vuruldu.

Haberde ayrıca, Fico'nun sağlık durumunun tehlike altında olmadığı belirtilirken başbakanın ameliyata alınacağı bilgisi yer aldı.

Cumhurbaşkanı saldırıyı kınadı

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, Başbakan Fico'ya yönelik "acımasız ve zalim" saldırıyı kınadı.

"Şoke oldum" ifadesinde bulunan Caputova, "Robert Fico'ya bu kritik anda bolca dayanma gücü ve bu saldırının ardından hızlı bir şekilde yeniden sağlığına kavuşmasını diliyorum." dedi.