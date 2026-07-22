Son dakika: Trump'tan İran'a açık tehdit: Her saldırıda bir köprü ya da santral vurulacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik olası saldırılarına karşılık ülkenin altyapı tesislerini hedef alacaklarını açıkladı.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, İran tarafından gemilere ateş açılması halinde ABD'nin bir köprü veya elektrik santralini bombalayacağını belirtti.

Trump'ın açıklamasında, başkent Tahran'daki ve çevresindeki tesislerin de olası hedefler arasında bulunduğu ifade edildi.

İran'a yönelik sert bir uyarıda bulunan Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bundan böyle İran İslam Cumhuriyeti, Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı ya da başka herhangi bir araç veya silahla ateş ettiği her seferde, ABD, başkent Tahran'ın içinde veya yakınında bulunanlar da dahil olmak üzere BİR KÖPRÜYÜ YA DA ELEKTRİK SANTRALİNİ bombalayarak imha edecektir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"