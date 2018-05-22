Sony, EMI Music'i satın aldı

22 Mayıs 2018

Sony, EMI Music'in çoğunluk hissesini 2,3 milyar dolara satın alarak dünyanın en büyük müzik yayıncısı oldu.

Sony, yaptığı açıklamayla Birleşik Arap Emirlikleri varlık fonu Mubadala Yatırım'a ait yüzde 60 EMI Music hissesi satın alarak şirketteki hisse oranını yüzde 90'a çıkardı.

Japonya merkezli Sony, bu anlaşmayla 2.1 milyon şarkıdan oluşan kataloğun da sahibi olacak. Anlaşmayla Sony'nin elindeki şarkıların sayısı 4.5 milyona ulaşacak.



EMI'nin çatısı altında Kanye West, Alicia Keys, Coldplay, Pink gibi popüler sanatçıların yanı sıra David Bowie, Frank Sinatra, Pink Floyd gibi efsaneler de var.