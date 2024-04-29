Sosyal medya platformu Threads, Türkiye'de kullanıma kapatıldı

Meta'nın sosyal medya platformu Twitter'a rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads, Türkiye'de 29 Nisan'dan itibaren kapatıldı.

META'dan yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu'nun Threads ile Instagram arasında veri paylaşımını yasaklayan geçici bir tedbir kararı aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu geçici tedbir kararına katılmamakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm hukuki şartlarına uyduğumuza inanıyoruz ve bu karara itiraz edeceğiz. Rekabet Kurumunun geçici tedbir kararı, bize Türkiye'de Threads'i geçici olarak durdurmak dışında hiçbir seçenek bırakmıyor. Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz ve Threads'i Türkiye’deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'de Threads'i kullananların, profillerini silmeden dondurabileceği ya da profillerini tamamen silebileceği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Threads tekrar Türkiye'ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak. Profillerini donduran kişiler diledikleri zaman 'Bilgilerini İndir' aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek. Türkiye'de Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer META hizmetleri ile diğer ülkelerde Threads kullanımı bundan etkilenmeyecek"

Rekabet Kurulu, geçen ay, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada META Platforms, Inc. (META) hakkında geçici tedbir kararı vermişti.