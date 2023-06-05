Sudan'da çatışmalar yeniden başladı
Sudan'da Suudi Arabistan ve ABD'nin arabuluculuk ettiği ateşkes anlaşmasının sona ermesinin ardından dün başkent Hartum'un çeşitli bölgelerinde çatışmalar tırmandı ve Kuzey Darfur eyaletindeki çatışmada en az 40 kişi hayatını kaybetti.
Sudan ordusu ve Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasındaki ateşkes 22 Mayıs'ta başlamış ve Cumartesi akşamı sona ermişti.
Suudi Arabistan ve ABD'nin arabuluculuğunda yapılan ateşkes defalarca ihlal edilmiş olsa çatışmaları yatıştırdı ve insani yardımların yapılmasına olanak tanıdı. Ateşkesi uzatma görüşmeleri Cuma günü başarısızlıkla sonuçlandı.
Sudan'da 15 Nisan'da savaşın başlamasından bu yana 1.2 milyondan fazla kişi evlerini terk ederken, 400 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.
Kentten dün gelen canlı görüntülerde çeşitli yerlerden duman yükseldiği görülüyordu. Hartum sakinlerinden 34 yaşındaki Sara Hassan, "Hartum'un güneyinde şiddetli bombardıman, uçaksavar sesleri ve elektrik kesintilerinin dehşeti içinde yaşıyoruz. Gerçek bir cehennemdeyiz" dedi.