Suriye'den 'ABD askeri üslerimizi vurdu' iddiası

24 Mayıs 2018

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin bu sabah saatlerinde ülkenin doğusunda Irak sınırındaki askeri noktaları bombaladığını belirtti.

SANA'ya konuşan Suriye ordusundan bir askeri kaynak, "Elbu Kemal ve Hmeimeh arasındaki bir takım askeri noktalarımız bu sabah ABD'nin koalisyon savaş uçakları tarafından vurulmuştur" dedi.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade eden askeri yetkili, sadece maddi hasarın gerçekleştiğini söyledi

ABD Savunma Bakanlığı ise bir açıklama yaparak iddiaları reddetti. Pentagon Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, "Elimizde bu haberleri doğrulayacak bir bilgi yok" ifadesini kullandı.

ABD, Suriye'den çekiliyor mu?