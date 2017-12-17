Suudi Arabistan'da gözaltına alınan milyarder iş adamı, serbest bırakıldı

17 Aralık 2017

Suudi Arabistan'da gözaltına alınan 80 yaşındaki Filistin asıllı milyarder iş adamı Sabih el Mısri'nin serbest bırakıldığı bildirildi. Ürdün'de ikamet eden Mısri'nin ülkeden ayrılmasına izin verileceği de kaydedildi.

Orta Doğu'nun en büyük finans kurumlarından biri olan Amman merkezli Arap Bankası'nın Başkanı Mısri'nin gözaltına alınması, Filistin ve Ürdün'deki iş çevrelerinde şok etkisi yaratmıştı. Gözaltının, Suudi Arabistan'da onlarca prens ve iş adamının gözaltına alındığı büyük yolsuzluk operasyonuyla bir ilgisi olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

Ürdün ve Suudi Arabistan vatandaşlığı bulunan Filistinli milyarderin, kendilerini telefonla arayarak Suudi Arabistan'da gözaltına alındığını söylediğini aktaran ailesi, Mısri'nin gözaltı nedenine ilişkin ise henüz bilgilerinin olmadığını ifade etmişti.

Mısri'nin sahip olduğu iki şirkette üst düzey görevde yer alan iki yetkili de bu bilgiyi doğrulayarak, Mısri'nin çarşamba gününden bu yana Suudi Arabistan'da bulunduğunu ve tam olarak nerede tutulduğuna dair bilgilerinin olmadığını kaydetmişti.

Gözaltındaki Suudi zenginlerin ticari hesapları donduruldu

Kaynak: Reuters