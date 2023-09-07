“Suudiler ciddi, mesaj net anlaşıldı”

Brent ham petrol 18 Kasım'dan beri ilk defa önceki gün 90 doların üzerine çıktı. Avrupa'da petrol ve doğalgaz sektörü hisseleri yüzde 1.4 yükselerek, 17 Nisan'dan beri en yüksek seviyeyi gördü. Uzmanlara göre, petrol piyasaları Suudilerin ne kadar ciddi olduğunu sonunda anladı. İşte görüşler:

Pickering Energy Partners’dan Dan Pickering:

“Bu kesintinin uzatılması, Suudilerin ne kadar ciddi olduklarını gösteriyor.”

ANZ Group Holdings'in Adelaide Timbrell:

“Petrol arzı üzerindeki daha fazla kısıtlama, petrol fiyatlarının iyi desteklendiğini gösterdi. Piyasa, üretim üzerindeki kısıtlamaların bir sonucu olarak stoklarda büyük düşüşler görecektir."

Goldman Sachs Group raporu:

"OPEC+'nın hamleleri fiyatlara ilişkin görünümüne yükseliş riskleri getirdi.”

Zaya Capital Markets'tan Naeem Aslam:

"Petrol tüccarlarının OPEC+'nın yakın zamanda arzı gevşetecek ruh halinde olmadığı mesajını yüksek sesle ve net olarak almasıyla, petrol fiyatları yükseldi. Suudi Arabistan'ın gönüllü kesintiyi uzatması, OPEC+ üyelerinin fiyatları daha uzun bir süre yüksek tutmakta oldukça rahat olduklarını ve merkez bankalarının endişeleri ile ilgilenmediklerini gösteriyor."

Saxo Bank'ın Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen:

“Yüksek petrol fiyatları enflasyon korkularını besliyor. Bu da Fed'i şahin eğilimini sürdürmeye ve faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmaya zorlayabilir. ABD doları, endeksi 104 puanın üzerine çıkarak, 6 ayın en yüksek seviyesinde işlem gördü. Aynı zamanda tahvil getirileri, geçen haftaki 15 yılın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. Petrol fiyatları bu yıl için olumlu ve fiyatların yüksek kalması halinde bu yıllık enflasyon üzerinde olumsuz baz etkileri yaratacak. Ancak yüksek faiz oranları, küresel ekonominin resesyona girme riskini artırabilir ve bu da petrol talebini önemli ölçüde azaltabilir. OPEC ince bir çizgide yürüyor."