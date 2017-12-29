Tahran'da 'İslam'a uygun giyinmeyen kadınlar' gözaltına alınmayacak

29 Aralık 2017

İran'da 1979'daki İslam Devrimi sonrası kadınlara yönelik başörtüsü uygulamasında önemli bir adım atıldı.

Başkent Tahran'da bundan böyle "İslami kurallara aykırı" giyinen kadınların polis tarafından gözaltına alınmayacağı ya da yargılanmayacağı açıklandı.

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, İslami kurallara uygun olarak giyinmeyen kadınların, bundan böyle gözaltı merkezlerine götürülmeyeceğini duyurdu.

Gözaltı yerine eğitim

Polisin denetimlerinde kıyafetleri "uygunsuz" bulunan kadınların, Tahran'da açılan 100'den fazla merkezde, polis tarafından "İslami kurallar" konusunda eğitileceği bildirildi. Öte yandan uygulamanın yeni olmadığını kaydeden Rahimi, bugüne kadar Tahran'da yaklaşık 8 bin kadının "İslam'a uygun olarak giyinme" konusunda eğitim aldığını söyledi.

Geçen ağustos ayında emniyet müdürlüğüne atanan Rahimi'nin politikalarının, son dönemde Tahran'daki yumuşamanın göstergesi olduğu belirtiliyor.

Ülkede 2007 tarihli yasa uyarınca, sokakta gezen polisler kadınları kıyafetleri konusunda uyarıyor, başı yeterince kapalı olmayan kadınları gözaltına alabiliyor.

Tahran Emniyeti, geçen yıl kentte kadınların kıyafetlerini denetleyen 7 bin kadar gizli polis olduğunu duyurmuştu.