2024 BİRA ZAMMI: Rakının ardından bira fiyatlarına zam geliyor (Bira fiyatları ne kadar olacak?)
Mayıs ayında alkol zammı gündem olmaya devam ediyor. Rakı fiyatlarının ardından biraya da zam gelmesi bekleniyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bira fiyatlarına zam geleceğini açıkladı. Peki, bira fiyatları ne kadar zamlanacak?
Sigaraya gelen peş peşe zamlarından ardından alkol zammı da mayıs ayında gündemde. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bira fiyatlarına zam geleceğini açıkladı.
Biraya ne kadar zam geliyor?
Dündar, "Bira gruplarına yüzde 5 gibi bir zam geçişi bekleniyor. Birilerinin dediği gibi 15 falan olmayacak" dedi.
Dündar, rakı ve şarap fiyatlarına zam geldiğini açıklamıştı. Dündar, sosyal medya hesabından 2 şarap grubuna yüzde 7 ile yüzde 10 arasında zam yapıldığını paylaşmıştı.