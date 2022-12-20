Tarihin en gollü Dünya Kupası’nda şampiyon Arjantin
Katar'da düzenlenen ve Arjantin'in şampiyonluğa ulaştığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda futbolseverler gole doydu.
Takımların toplam 172 kez fileleri havalandırdığı Katar 2022, Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası oldu. Arjantin’in zaferi dünya basınında manşetlerde yer aldı. The Guardian gazetesi, birinci sayfasında, finalde Fransa'yı penaltılarla eleyerek şampiyonluğa ulaşan Arjantin'in kaptanı Messi'nin kupayı kaldırdığı anın fotoğrafını, "Messi'nin en büyük zaferi" başlığıyla paylaştı.
Sona eren turnuvada Türk polisi 64 müsabakanın tamamında görev aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda spor güvenliği konusunda uzman 2 bin 242 personelin görev aldığını bildirdi.