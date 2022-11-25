Tesla 80.000'den fazla aracı geri çağıracak
Elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin piyasa düzenleyicisinin yaptığı açıklamaya göre yazılım ve emniyet kemeri sorunları nedeniyle 2013 ve öncesi üretilen 80.000'den fazla aracı geri çağıracak.
ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi, Eylül 2013- Kasım 2020 arasında Çin'e ithal edilen 67.698 Model S ve Model X otomobilini geri çağırdı. Söz konusu araçlarda akü sistemini etkileyen yazılım sorunları olduğu bildirildi.
Tesla, geri çağrılan araçların yazılımını güncelleneceğini taahhüt etti.
Tesla ayrıca Ocak-Kasım 2019 tarihleri arasında Çin dışında üretilen 2.736 Model 3 araç ile aynı modelden 14 Ekim-26 Eylül 2022 tarihleri arasında Çin’de üretilen 10.127 otomobili geri çağırdı. Söz konusu araçlarda potansiyel olarak hatalı emniyet kemeri kurulumu bulunuyor. Tesla yönetimi araçları kontrol edip yeni kemerle takacağını duyurdu.
Geçen nisan ayında Tesla, Çin'de toplam 127.785 adet Model 3 otomobilini geri çağırmıştı. Bu araçlardaki sorun yarı iletken bileşenlerde çarpışmalara yol açabilecek olası arızalar tespit edilmişti.