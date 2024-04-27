Tesla raporu açıklandı: Otopilot nedeniyle ölen sayısı açıklandı

ABD'li yetkililer son dönemde Türkiye'de de satışta olan Tesla marka otomobillerin otopilot özelliğinin kaç ölümlü kazaya karıştığını açıkladı.

ABD'nin federal ulaşım ajansı Ulusal Otoyolları Trafik Güvenliği Dairesi (NHTSA) yaptığı açıklamada, 3 yıla yayılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

NHTSA tarafından yapılan ve 3 yıl boyunca otomatik pilota sahip araçların dahil olduğu kazaların incelendiği araştırmada Tesla marka otomobillerin otomatik pilot ile kullanıldığında 2021 yılının Ağustos ayından beri en az 13 ölümlü kazaya dahil olduğu duyuruldu.

Yetkililer, Tesla araçların otomatik pilot modundayken ağır yaralanmaya sebebiyet veren çok daha fazla kazaya dahil olduğunun da altını çizdi.

Yapılan açıklamada, "Sürücünün öngörülebilir yanlış kullanımının açıkça etkisi var" denildi. Ayrıca, "Tesla'nın zayıf sürücü katılım sisteminin otopilotun izinli çalışma yeteneklerine uygun olmadığına" ve bunun da "kritik bir güvenlik açığına" neden olduğuna dair kanıtlar bulunduğu da belirtildi.