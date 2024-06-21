TikTok, ABD hükümetine 'acil durumlarda kapatma yetkisi' teklif ettiğini açıkladı

Çin merkezli sosyal medya platfromu TikTok, "satılmaz ise yasaklanmasına" sebep olacak yasa tasarısının ABD Senato'sundan geçmeden önce ABD'ye teklifte bulunduğunu açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre, yasa, TikTok'un ABD'deki kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceği endişesi nedeniyle çıkarılırken TikTok ve ana şirket ByteDance bu iddiaları her zaman reddetti.

TikTok, onaylanan yasanın iptali için çağrılarda bulunurken aynı zamanda yasal süreç başlattı. Yasaya ilişkin TikTok tarafından yapılan açıklamada, "Bu yasa, bu ülkenin açık bir interneti destekleme geleneğinden radikal bir sapmadır ve siyasi şubelerin hoşlanılmayan bir konuşma platformunu hedef almasına ve onu satmaya ya da kapatılmaya zorlamasına izin veren tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir" ifadeleri yer aldı.

ABD hükümetinin uzlaşmayı reddetiğini iddia eden TikTok, kendilerinin uzlaşmaya yakın olduğunu "acil durumlarda kapatma yetkisi" teklif ederek belli ettiklerini söyledi.

TikTok, bu teklif ile ABD hükümetinin "platformu askıya alma konusunda açık yetki" sahibi olacağını ifade etti.