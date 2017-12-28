Tillerson'dan Trump'a destek

28 Aralık 2017

Uzun süredir hakkında ABD Başkanı Donald Trump'la sorunlar yaşadığı ileri sürülen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, New York Times gazetesi için kaleme aldığı yazıda hükümetin çalışmalarını savundu.

Tillerson, hükümetin çalışmalarından dolayı "gurur duyduğunu" kaydederek, "çok büyük zorluklara karşı önemli işler yaptıklarını" yazdı. Hükümetin son bir yılda farklı birçok bölgede çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Tillerson, "Son bir yıl içinde ABD Kuzey Kore, Çin, Rusya ve uluslararası terörizme karşı çok büyük zorluklarla karşılaştı." ifadesini kullandı.

Tillerson, Dışişleri Bakanlığının çalışmalarına da değindiği yazısında, "Zorluklara rağmen ABD halkı Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) uluslararası barışın ve istikrarın sağlanması adına yaptığı çalışmalardan dolayı cesaret bulmalıdır." görüşünü aktardı.

Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar ve DEAŞ'la mücadele

Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları ise Başkan Trump'ın "diplomatik başarıları" olarak nitelendiren Tillerson, "Bizim barışçıl baskılarımız Kuzey Kore'nin yüzde 90 ihracatını durdurmuştur. Bu oranın büyük bir bölümü ise yasa dışı silah gelişimi için kullanılan bir bütçeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Tillerson yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Umut ediyoruz ki uluslararası izolasyon (Kuzey Kore) rejimin nükleer çalışmalarını bırakmaları için önemli bir baskı sebebi olacaktır. Diyalog kapılarımız açıktır fakat rejimin ciddi bir diyalog masasına oturmak için gayret göstermesi gerekiyor. Nükleer çalışmalarını durduruncaya kadar baskılarımız devam edecektir."

Terör örgütü DEAŞ'a karşı hükümetin çalışmalarına da değinen Tillerson, Trump yönetiminin DEAŞ'a karşı "sert" bir mücadele içinde olduğunu kaydederek, yürütülen mücadeleler sonrasında örgütün Irak ve Suriye'de toprak kaybettiğini vurguladı.

ABD medyası, Trump ve Tillerson'ın özellikle diplomasi noktasında farklı bir politika izlediğini ileri sürmüş ve Tillerson'ın görevine son verileceğini yazmıştı. Başkan Trump ve Tillerson ise bu iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA