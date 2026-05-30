ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği görevi sona erdi.

Rubio paylaşımında, görev süresinin sona ermesine rağmen Barrack'ın Trump yönetimi adına Suriye ve Irak'ta öncü rol oynamaya devam edeceğini ifade etti.

Barrack'ın uzmanlığına ve bölgedeki ilişkilerine dikkat çeken Rubio, "Sahip olduğu uzmanlık, kurduğu ilişkiler ve 'Önce Amerika' gündemine dair derin anlayışı sayesinde ülkemiz adına önemli kazanımlar sağlamaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl atanmıştı

Tom Barrack, ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçen yıl mayıs ayında Suriye Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.