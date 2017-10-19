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Toshiba'ya inceleme başlatıldı

Japonya'nın menkul kıymet piyasası denetim, gözetim kurumu Toshiba için inceleme başlattı.

Toshiba'ya inceleme başlatıldı
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Japonya'nın menkul kıymet piyasası denetim, gözetim kurumu olan Menkul Kıymet ve Borsa Gözetim Komisyonu, Toshiba Corp'un muhasebe uygulamalarına ilişkin inceleme başlattı.

Foreks'te yer alan habere göre, komisyon Toshiba'nın geçtiğimiz mali yılda ABD'deki nükleer santral birimi Westinghouse'nın oluşturduğu zararı uygun şekilde işleyip işlemediğini görmek istiyor.

Ayrıca komisyonun, 2016-2017 mali sonuçlarına ilişkin raporun açıklanmasının Ağustos ayına kadar neden ertelendiğini, Toshiba ile denetim şirketi PriceWaterhouseCoopers Aarata LLC arasındaki yazışmaları değerlendireceği ifade edildi.

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