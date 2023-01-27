Toyota’nın başına 14 yıl sonra yeni CEO

Şirketten yapılan açıklamaya göre, “2009’dan beri CEO (Chief Executive Officer) olarak görev yapan Toyoda, yerini şirketin marka değerinden sorumlu CBO (Chief Branding Officer) Sato’ya bıraktı.”

Toyota Motor’u kuran Kiichiro Toyoda’nın torunu olan 66 yaşındaki Aiko Toyoda, bundan böyle yönetim kuruluna başkanlık edecek. Japon medyasına yansıyan haberlere göre, Toyoda geçen yıl yapılan bir şirket toplantısında, “görevi devretmek istediğini, zamanlama ve yerine geçecek kişi konusunda düşündüğünü” söylemişti.

Şirketin yeni CEO’su Sato, 19 Ekim 1969’da doğdu. Waseda Üniversitesi’nden 1992’de mezun olan Sato aynı yıl Toyota’da çalışmaya başladı. 2016’da Lexus’a baş mühendis olarak atanan Sato, 2020'de Lexus’un başkanı oldu.