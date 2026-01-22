Trump: ABD’yi kriptonun küresel merkezi haline getirdik

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) yaptığı konuşmada, kripto varlık sektörünü destekleyen yasal düzenlemelerin ABD’yi küresel ölçekte “kriptonun başkenti” konumuna taşıdığını söyledi. Trump, dijital varlık alanındaki liderliğin korunmasının hem ekonomik hem de stratejik bir öncelik olduğunu vurguladı.

Dünya liderleri ve uluslararası finans çevrelerine hitap eden Trump, geçen yıl stablecoin’lere yönelik “dönüm noktası niteliğindeki” GENIUS Act’i imzaladığını hatırlatarak, bu adımın kripto sektöründe düzenleyici netlik sağladığını ifade etti. Trump, Kongre’nin kripto piyasalarının yapısına ilişkin daha kapsamlı düzenlemeler üzerinde çalıştığını belirterek, bu yasaların da yakın zamanda yürürlüğe girmesini beklediğini dile getirdi.

ABD Senatosu’nda kripto piyasalarına ilişkin yasa çalışmaları iki ayrı komitede sürerken, komitelerden birinin taslak metni kısa süre içinde yayımlaması bekleniyor. Diğer komitenin ise oylamayı erteleyerek düzenleme üzerinde çalışmaya devam ettiği bildiriliyor.

Trump, kripto politikalarını öncelikleri arasına almasının iki temel nedeni bulunduğunu belirterek, “Bunun siyasi karşılığı oldu ve ciddi bir destek sağladı. Aynı zamanda Çin’in bu alanda liderliği ele geçirmesini önlemek zorundayız” dedi. Trump, yapay zekâda olduğu gibi dijital varlıklar alanında da ABD’nin kontrolü elinde tutmasının kritik olduğunu savundu.