Trump ekibini kurdu: 'Süper zeka' için 120 günlük plan

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ABD yönetimi, yapay zeka yarışındaki konumunu korumak için oluşturduğu ekiple yeni bir yol haritası hazırlamaya yöneliyor. Ekibin, 120 gün içinde teknolojinin sunduğu fırsatları ve taşıdığı riskleri inceleyen, hükümetin sorumluluklarını da belirleyen bir rapor sunması bekleniyor.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton, Trump yönetiminin "Yapay Zeka Çarı" oldu. Clayton, gazeteye yaptığı açıklamada, "Süper Zeka Gücü" adıyla anılan ekibin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Mevcut yasalar ve Kongrenin seçenekleri değerlendirilecek

Clayton, diğer sektörlerdeki uygulamalara benzer şekilde, diyalog yoluyla mekanizmalar oluşturulacağını belirtti. Bu kapsamda yürürlükteki yasaların yanı sıra Kongrenin atabileceği adımlar da değerlendirilecek.

Çalışmalar hakkında bilgi sahibi olan ve isimleri açıklanmayan yetkililer ise risklerin yönetiminde öncelikle sektöre yetki verilmesinin öngörüldüğünü aktardı. Böylece hazırlanacak raporda, hükümetin üstleneceği sorumluluklarla birlikte sektörün rolü de ele alınacak.

Tehditlere karşı plan hazırlanırken rekabet korunacak

Ekibin tüzüğünde, "süper zeka (SI)" kaynaklı tehditlere yönelik müdahale planları hazırlanması görevler arasında sıralandı. Bu süreçte yeniliklerin ve rekabetin önünü kesebilecek "aşırı düzenlemelerden" kaçınılacağı belirtildi.

Güvenlik ihlalleri, siber saldırılar ve yapay zekayla bağlantılı diğer olayların hükümete hangi yollarla bildirildiği de incelenecek. Ekip, mevcut yasal yetkiler çerçevesinde federal düzeyde alınabilecek tedbirlerin geliştirilmesi için öneriler sunacak.

Tüzükte bu çalışmaların, ABD'nin süper zeka geliştirme yarışında "ilk sıradaki yerini korumak" amacıyla yürütüleceği vurgulandı.

Trump, eylülde iki adım atmıştı

Trump, 19 Eylül'de ülkenin yapay zeka alanındaki liderliğini sürdürmek amacıyla bir ekip oluşturduğunu ve başına bir "Yapay Zeka Çarı" atayacağını duyurmuştu.

Bu açıklamayı, 30 Eylül'de imzalanan başkanlık kararnamesi izlemişti. Kararnameyle "yapay zeka" (AI) yerine "süper zeka" (SI) teriminin kullanılması öngörülmüştü.