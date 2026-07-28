Trump görüşmek istemedi, Netanyahu Gazze'de geri adım attı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebilmek amacıyla Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) Gazze Şeridi'ne konuşlandırılmasına onay verdiği öne sürüldü.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Beyaz Saray yetkilileri, başlangıçta Netanyahu ile Trump arasında bir görüşme yapılmasına sıcak bakmadı. Yetkililerin, Washington yönetiminin talepleri doğrultusunda somut bir diplomatik adım atılması gerektiğini İsrail tarafına ilettiği belirtildi.

İsrail Büyükelçisi Beyaz Saray'da temaslarda bulundu

Haberde, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'in Beyaz Saray'da Trump'a yakın isimlerle görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.

Temasların ardından, Trump'ın Gazze Planı kapsamında oluşturulması öngörülen idari yapılar arasında bulunan Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye girişine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Güvenlik kabinesi toplantısını öne çekti

Netanyahu'nun Trump ile görüşme zemini oluşturmak amacıyla ISF'nin Gazze'ye konuşlandırılmasını onaylayacak güvenlik kabinesi toplantısını daha erken bir tarihe aldığı kaydedildi.

Kanal 12'ye konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Netanyahu'nun söz konusu kararı Trump'a "jest yapmak" amacıyla aldığını öne sürdü.

Hamas şartından vazgeçildiği iddiası

İsrailli yetkili, bu adımla birlikte Tel Aviv yönetiminin ISF'nin Gazze'ye girişine karşı daha önce öne sürdüğü "Hamas'ın silahsızlandırılması" şartından vazgeçtiğini savundu.

Netanyahu, dün güvenlik gerekçesiyle uçuş saatini kamuoyuna önceden açıklamadan, İsrail'in güneyindeki Birüssebi kentinde bulunan Nevatim Askerî Hava Üssü'nden Washington'a hareket etmişti.

Netanyahu ile Trump'ın gün içinde bir araya gelmesi bekleniyor.