Trump: Hürmüz'deki saldırı öncesi İran'la anlaşmaya varmıştık

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Trump, Hürmüz Boğazı'nda bir ticari tekneye saldırıldığı gerekçesiyle gece saatlerinde İran'a karşı düzenlenen saldırıların öncesinde Tahran ile anlaşmaya yaklaşıldığı mesajını verdi.

Trump, CNN televizyonuna Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölümüyle ilgili verdiği demeçte, İran gündemine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

İran ile savaşa geri dönülüp dönülmediğine ilişkin soruya Trump, "Lindsey'ye saygımdan bu konuya girmiyorum. Dün gece onları çok sert vurduk." yanıtını verdi.

Trump, "Dün onlarla bir anlaşmaya vardık. Her şeyden vazgeçiyorlardı, ardından iki saat sonra aniden insansız hava aracıyla bir gemiye saldırdılar." dedi.

Başkan Trump, İran'ın açıklamalarının aksine Hürmüz Boğazı'nın "açık" olduğunu savundu.