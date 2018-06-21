Trump ile Putin bir araya gelecek

21 Haziran 2018

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov medya organlarının Putin ile Trump’ın görüşeceğine dair iddialarına açıklık getirdi.

Peskov, “Hem Washington hem de Moskova tarafı bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Hazır olunduğunda uygun bir açıklama yapacağız. Şu an görüşmenin gerçekleştirileceği yer ve tarih belirlenmedi” dedi.

Temmuz ayında Brüksel’de gerçekleşecek olan NATO toplantısından sonra Trump’ın Putin ile görüşebileceği iddiası ortaya atılmış, Vladimir Putin ise 10 Haziran’da yaptığı açıklamada Trump ile görüşebileceğini söylemişti.

Öte yandan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Moskova'yı ziyaret edeceği öğrenildi. Bu ziyaretin amacının ise liderler arasındaki görüşmenin netlik kazanması olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA