ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülmesi planlanan diplomatik sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, İran ile anlaşma görüşmelerinin başlayacağını belirterek, Hürmüz Boğazı ve nükleer silahların ortadan kaldırılması konusunda uzlaşma sağlanacağına inandığını ifade etti.

Trump, "İran ile anlaşma görüşmeleri başlayacak. İran ile Hürmüz konusunda bir anlaşma var. Nükleer silahların temizlenmesi konusunda da bir anlaşma olacak." dedi.

Körfez ülkelerinin olası bir askeri operasyona karşı diplomatik çözümü desteklediğini savunan Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İran'ın bir gece önce planlanan saldırıların iptal edilmesini istediğini öne sürdü.

Planlanan saldırının tüm hazırlıklarının tamamlandığını ifade eden Trump, "Hemen hemen şu anki saatlerde büyük bir saldırı gerçekleşmiş olacaktı. Ancak müttefikler bunu iptal etmemizi istediğinde, 'Bir dakika, bir bakalım' demek durumunda kalıyorsunuz." diye konuştu.

Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile yaptığı görüşmeye de değinerek, "Ne tercih edersiniz? Bunu yapmamızı mı istersiniz yoksa istemez misiniz?' diye sordum. Bana, 'Bir saldırı yerine bir anlaşmayı çok daha tercih ederiz.' dedi." ifadelerini kullandı.

Körfez ülkelerinin çatışmaların bölgeye yayılmasından endişe duyduğunu dile getiren Trump, olası bir askeri operasyonun insani ve güvenlik açısından öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceği değerlendirmesinde bulundu.