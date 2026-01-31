Trump: Minnesota’daki dolandırıcılık 19 milyar dolardan büyük

Trump, Minnesota eyaletinde Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar’ın da adının geçtiği “hırsızlık ve dolandırıcılık” iddialarına ilişkin tutarın 19 milyar dolardan çok daha fazla olduğunu savundu.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı yazılı açıklamada, "Minnesota'daki hırsızlık ve dolandırıcılık, başlangıçta tahmin edilen 19 milyar dolardan çok daha büyük boyutlarda." ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin "bu dolandırıcılıktan haberdar olduğunu" iddia eden Trump, eski yönetimin bunu önlemek için hiçbir şey yapmadığını kaydetti.

Daha önce Minnesota eyaletinde 19 milyar dolarlık Somali bağlantılı bir yolsuzluk olduğunu öne süren ABD Başkanı, "Dolandırıcı Ilhan Omar ve Somali'den gelen korkunç arkadaşları, şu anda hapiste olmalıydı veya daha da kötüsü Somali'ye geri gönderilmeliydiler." görüşünü aktardı.

Trump ayrıca, Minnesota Valisi Tim Waltz'ı da suçladığı paylaşımında, "Vali Waltz ya tarihin en yozlaşmış hükümet yetkilisi ya da en yetersiz olanı." değerlendirmesinde bulundu.

Waltz'ın valilik yaptığı eyaletteki yolsuzlukları takip edemediğini ileri süren Trump, "Çok düşük IQ sahibi bir insan bile, ki bunlardan çok var, Minnesota'da neler olup bittiğini anlayabilirdi." diye ekledi.

Olay

Donald Trump, 19 Ocak'ta Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar'ın "dünyanın en kötü ülkeleri arasında sayılan Somali'ye geri gönderilmesi gerektiği" yönünde açıklamada bulunmuştu.

Minnesota eyaletinde 19 milyar dolarlık Somali bağlantılı bir yolsuzluk olduğunu iddia eden Trump, "ABD'den nefret eden, sürekli şikayet eden sahte Kongre Üyesi Ilhan Omar da bu konuda her şeyi biliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Omar ise sosyal medya hesabından, "Trump'a mesajım: Nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak. Somali kökenli Amerikalılar burada kalacak." açıklamasını yapmıştı.