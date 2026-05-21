Trump-Netanyahu hattında İran gerilimi
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında İran konusunda görüş ayrılığı yaşandığı iddiası gündeme geldi. Axios'un haberine göre Trump, İran'la savaşı sona erdirebilecek ve nükleer program ile Hürmüz Boğazı başlıklarında 30 günlük müzakere sürecini başlatabilecek bir "niyet mektubu" üzerinde çalışıldığını Netanyahu'ya iletti.
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında İran konusunda izlenecek yol haritasına ilişkin görüş ayrılığı yaşandığı öne sürüldü. ABD merkezli Axios'un haberine göre, iki liderin 19 Mayıs'ta gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran'la olası anlaşma süreci ele alındı.
Haberde, Trump ile Netanyahu'nun İran politikasında farklı yaklaşımlar benimsediği ve İsrail Başbakanı'nın görüşmenin ardından "telaşa kapıldığı" iddia edildi.
"Niyet mektubu" üzerinde çalışılıyor iddiası
Axios'a konuşan kaynaklara göre Trump, görüşmede Netanyahu'ya arabulucuların ABD ve İran'ın imzalayabileceği bir "niyet mektubu" üzerinde çalıştığını aktardı.
Söz konusu metnin, savaşı resmen sona erdirmeyi ve İran'ın nükleer programı ile Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması gibi başlıklarda 30 günlük müzakere sürecini başlatmayı amaçladığı ileri sürüldü.
Haberde ayrıca Netanyahu'nun önümüzdeki haftalarda Trump ile görüşmek üzere Washington'a gitmek istediği öne sürüldü.
Katar ve Pakistan devrede
Öte yandan Katar ile Pakistan'ın, diğer bölgesel arabulucuların katkısıyla "revize edilmiş bir barış metni" hazırladığı iddia edildi.
Bir Arap yetkilinin, Katar'ın son taslak metni İranlı yetkililerle görüşmek üzere bu hafta başında Tahran'a heyet gönderdiğini söylediği aktarıldı.
İran'ın tutumu belirsizliğini koruyor
Haberde, İran yönetiminin söz konusu taslağı kabul edip etmeyeceğinin veya mevcut tutumunda önemli bir değişikliğe gidip gitmeyeceğinin henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.