Trump önce adını değiştirdi, şimdi kullananları hedef aldı

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ABD Başkanı Donald Trump, "yapay zeka" yerine "süper zeka" ifadesinin kullanılması yönündeki çağrısını sert bir mesajla yineledi. Trump, sosyal medya paylaşımında Beyaz Saray'ın "yapay zeka" terimini kullanan herkesi "düşman" olarak gördüğünü belirtti.

Son günlerde bu alandaki isim değişikliğini gündeme taşıyan Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Beyaz Saray, yaygın olarak kabul görmüş, yeni ve daha doğru olan 'Süper Zeka' terimi yerine 'Yapay Zeka' terimini kullanan herkesi DÜŞMAN olarak görüyor!"

Resmi belgeler için kararname imzalamıştı

Trump'ın açıklaması, 30 Eylül'de imzaladığı başkanlık kararnamesinin ardından geldi. Söz konusu kararname, "yapay zeka" (AI) yerine "süper zeka" (SI) teriminin kullanılmasını öngörüyor.

Beyaz Saray'ın yayımladığı bilgi notuna göre düzenleme, tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmalarını, kamuoyu duyurularını, politika belgelerini ve yasal nitelik taşımayan bütün evraklarını kapsıyor. Bu belgelerde "süper zeka" ve "SI" ifadelerinin kullanılması zorunlu tutuluyor.