Trump sağlık kontrolünden geçti: "Her şey mükemmel çıktı"

Trump, bir süredir vücudunun görünen bazı yerlerinde meydana gelen morluk ve şişliklerle gündeme gelmesinin ardından bugün rutin sağlık kontrolü için hastaneye gitti.

Gelecek ay 80 yaşına girecek olan ABD Başkanı'nın hastanede, rutin check-up işlemleri yaptırdı.

"Her şey mükemmel çıktı"

Kontrollerinin tamamlanmasının ardından Truth Social sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, "Walter Reed Askeri Tıp Merkezi’ndeki 6 aylık rutin sağlık kontrolümü az önce tamamladım. Her şey mükemmel çıktı" dedi.

Son fotoğraflar sağlığıyla ilgili soruları arttırmıştı

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık sorunlarına konuşmalarında devamlı yer veren Trump'ın, kendini sık sık formda gösterme gayreti dikkat çekerken ABD medyasına göre son fotoğraflar sağlığıyla ilgili soruları artırmıştı.

Temmuz 2025'te çekilen bir fotoğrafta ayak bileklerinin şiştiği ve elindeki morluğu makyaj malzemesiyle örtmeye çalıştığı görülen Trump'ın son çekilen fotoğrafları da, boynunda lekeli bir döküntü olduğunu ortaya koymuş ve sağlığıyla ilgili soru işaretlerini artırmıştı.

Beyaz Saray doktoru Sean Barbabella, Trump'ın boynundaki döküntünün tedavisi için "önleyici bir cilt kremi" ​​kullandığını söylemiş, ancak rahatsızlığın ayrıntıları hakkında bilgi vermekten kaçınmıştı.

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt de Trump'ın bacağındaki şişliğin "yaygın" bir damar rahatsızlığından kaynaklandığını, elinin ise "çok fazla tokalaşmadan dolayı'' morardığını söylemişti.