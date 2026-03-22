Trump'ın Hürmüz için 48 saat süre verdiği İran'dan net mesaj
Orta Doğu'da savaş kritik bir eşiğe ulaşırken, İran İsrail'in nükleer santralinin de bulunduğu Dimona ve Arad’a saldırı düzenledi. Demir Kubbe hava savunma sistemini delip geçen füzeler ağır hasara yol açarken ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı'nın açılması için Tahran'a 48 saat süre verdi, boğaz açılmazsa İran’ın enerji altyapısının hedef alınacağını açıkladı. Trump'ın tehdidine ise en net cevap Devrim Muhafızları'ndan geldi.
Buna karşın İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, savaşın düşman tamamen teslim olana kadar süreceğini belirterek geri adım atmayacakları mesajını verirken İran Devrim Muhafızları Ordusu ise böyle bir hamleye karşılık ABD ve İsrail'in altyapılarını hedef alacaklarını açıkladı.
Devrim Muhafızları tek tek hedef açıkladı
Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Daha önce yapılan uyarılara istinaden, eğer İran'ın yakıt ve enerji altyapısına düşman tarafından saldırı gerçekleşirse, bölgede ABD ve siyonist rejime ait tüm enerji, bilişim teknolojileri ve tatlı su arıtma altyapıları hedef alınacaktır." ifadeleri yer aldı.