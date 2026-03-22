Trump'ın Hürmüz için 48 saat süre verdiği İran'dan net mesaj

Orta Doğu'da tırmanan savaş kritik bir eşiğe ulaşırken, İran'ın İsrail'in Dimona Nükleer Tesisi'nin de bulunduğu Dimona ve Arad kentlerine yönelik saldırıları gerilimi zirveye taşıdı. Saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'a Hürmüz Boğazı'nı açması için 48 saat süre verdi. Bu sürenin sonunda Hürmüz açılmazsa İran'daki enerji altyapısının hedef alınacağı uyarısında bulundu.

Buna karşın İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, savaşın düşman tamamen teslim olana kadar süreceğini belirterek geri adım atmayacakları mesajını verirken İran Devrim Muhafızları Ordusu ise böyle bir hamleye karşılık ABD ve İsrail'in altyapılarını hedef alacaklarını açıkladı.

Devrim Muhafızları tek tek hedef açıkladı

Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Daha önce yapılan uyarılara istinaden, eğer İran'ın yakıt ve enerji altyapısına düşman tarafından saldırı gerçekleşirse, bölgede ABD ve siyonist rejime ait tüm enerji, bilişim teknolojileri ve tatlı su arıtma altyapıları hedef alınacaktır." ifadeleri yer aldı.