Trump'ın konuşma yasağının kapsamı genişletildi

ABD'nin eski başkanı Donald Trump hakkında eski porno yıldızı Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimlerinde yasa dışı şekilde "sus payı" ödemesi suçlamasıyla açılan davada getirilen konuşma yasağının kapsamı artırıldı. Trump'ın davasına bakan hakim Juan Merchan, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Görevlilerin aile üyelerine saldırıyor"

Merchan, Truth Social sosyal medya platformunda kızına yönelik paylaşımlar yapan Trump'ın uygulayacağı konuşma yasağı kararının kapsamının hakimin ailesini de kapsayacak şekilde genişlettiğini duyurdu. Merchan, "(Trump'ın) Davalarına atanan görevlilerin aile üyelerine saldırma eğilimi hiçbir meşru amaca hizmet etmemektedir. Bu davranış sadece davalara katılmak üzere görevlendirilen veya mahkemeye çağrılan kişilere, sadece kendilerinin değil, aile üyelerinin de Trump'ın saldırısına maruz kalabileceği korkusunu aşılamaktadır" ifadesini kullandı.

Söz konusu karar, jüri üyeleri, görgü tanıkları ve "tüm danışman ve görevlilerin aileleri"nin yanı sıra Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg ve Merchan'ın aile üyelerini de kapsıyor. Trump sosyal medya platformu Truth Social'da, ABD Başkanı Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris gibi isimlerle çalışan siyasi danışmanlık firmasında yöneticilik yapan Merchan'ın kızı Loren'in fotoğrafının yer aldığı bağlantı paylaşmıştı.

Trump'ın avukatları, başkanlık seçimleri nedeniyle, ilgili paylaşımların "mevcut ortamda gerekli ve uygun" olduğunu savunarak, kızı Loren Merchan'ın iş bağlantıları nedeniyle hakimin davadan çekilmesini talep etmişti.

"Dolandırıcılık" davasında 175 milyon dolarlık teminatı ödedi

Öte yandan Trump, emlak sektöründe dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı 454 milyon dolarlık davada, mal varlıklarının haczedilmesinin önüne geçmek için gereken 175 milyon dolarlık teminatı ödedi. Trump, söz konusu davada, 175 milyon dolarlık teminatı ödeyerek mal varlıklarına el konulması riskini ortadan kaldırdı.

Mahkeme, davanın Trump lehinde sonuçlanması halinde 175 milyon dolar teminatın iade edileceğini duyurdu. Trump'ın avukatlarından Alina Habba, "Söz verildiği gibi Başkan Trump ödemeyi yaptı. Bu haksız kararı geçersiz kılmayı ve temyizde haklarını savunmayı dört gözle bekliyor" açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiği suçlamasıyla dava açmış, mahkemeden Trump ve çocuklarının New York'ta şirket kurmalarını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklayarak 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep etmişti.

2 Ekim 2023'te başlayan duruşmalar, 11 Ocak'taki kapanış konuşmalarıyla sona ermiş, 16 Şubat’ta da davaya bakan Yargıç Arthur Engoron, "emlak sektöründe hileli işler yapmak"tan Trump’a 354,9 milyon dolar, çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump’ın her birine 4'er milyon dolar, şirketin eski mali işler müdürüne de 1 milyon dolar para cezası vermişti.

Trump, kararı, New York Temyiz Mahkemesine götürmüştü ancak temyizde dava görülürken, Trump'ın, New York Başsavcılığının cezai karar yetkisi ile mal varlıklarına haciz koymasını engellemek için toplamda 175 milyon doları teminat olarak sağlaması gerekiyordu.