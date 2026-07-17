Trump'ın konuşmaları üzerinden bahis iddiası! Ücretsiz izne çıkarıldı

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ABD siyasetinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Beyaz Saray'da uzun yıllardır teleprompter sorumlusu olarak görev yapan Gabriel Perez'in, Donald Trump'ın konuşma metinlerini kullanarak bir bahis sitesinde bahis açtığı öne sürüldü. İddiaların ardından Beyaz Saray harekete geçti ve Perez'in ücretsiz izne çıkarıldığı açıklandı.

2016 yılından beri Beyaz Saray'da

ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump'ın ilk başkanlık döneminde 2016 yılında göreve başlayan teleprompter sorumlusu Gabriel Perez, başkanın konuşma metinleri üzerinden bahis açmakla suçlanıyor. İddialar kısa sürede ABD kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Bahisler incelemeye alındı

İddiaya göre Perez'in açtığı bahisler, ilgili bahis sitesinin avukatları tarafından incelemeye alındı. Sitenin avukatlarından Robert DeNault, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konunun araştırıldığını ve gerekli makamlara bildirildiğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise düzenlediği basın toplantısında Gabriel Perez'in ücretsiz izne çıkarıldığını açıkladı. Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaşananları "oldukça talihsiz ve utanç verici" olarak değerlendirdiğini ifade etti.