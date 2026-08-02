Trump'tan Batı Sahra çıkışı: "Tek çözüm bu"

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ABD Başkanı Donald Trump, Batı Sahra sorununun çözümüne yönelik Fas tarafından sunulan özerklik planına desteğini yineledi. Trump, söz konusu önerinin adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için tek temel olduğunu ifade etti.

Fas Kralı'na mesaj gönderdi

ABD'nin Fas'taki Büyükelçiliği ve Konsolosluğu'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Trump, Fas Kralı 6. Muhammed'in tahta çıkış yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj gönderdi.

ABD ile Fas arasındaki dostluğun bu yıl 250'nci yılına ulaştığına dikkati çeken Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin "güven ve karşılıklı saygıya" dayandığını belirtti.

Trump, Batı Sahra konusundaki tutumlarını şu sözlerle aktardı:

"ABD'nin tutumu açıktır. Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini tanıyoruz ve Fas'ın ciddi, güvenilir ve gerçekçi özerklik önerisini adil ve kalıcı çözümün tek temeli olarak destekliyoruz."

Diğer seçenekleri "kabul edilemez" olarak nitelendirdi

Fas'ın sunduğu özerklik planının dışındaki seçeneklerin mevcut durumun devam etmesine neden olacağını savunan Trump, bu alternatifleri "kabul edilemez" olarak değerlendirdi. Batı Sahra anlaşmazlığının artık sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

İki ülke halklarının çıkarlarına öncelik veren yeni bir dönemin inşa edildiğini belirten Trump, Sahel bölgesinde güvenliğin sağlanması amacıyla Fas ile işbirliği yapacaklarını bildirdi.

Batı Sahra sorunu nasıl başladı?

Batı Sahra'daki anlaşmazlık, Fas'ın eski İspanyol sömürgesi olan bölgeyi 1975 yılında topraklarına katmasının ardından başladı. Bu gelişmeyle birlikte Rabat yönetimi ile Cezayir tarafından desteklenen bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi arasındaki gerilim tırmandı.

Fas, Batı Sahra'nın kendi egemenliği altında kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, bölgenin bağımsız bir devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda 1991 yılında imzalanan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürüttü. Ancak ateşkesin ardından sürdürülen müzakerelerde Batı Sahra'nın statüsüne ilişkin bir uzlaşmaya varılamadı.