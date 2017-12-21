Trump'tan BM üyesi ülkelere tehdit

21 Aralık 2017

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının geri alınmasını isteyen bir karar taslağı hakkında bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda olumlu oy verecek ülkeleri, finansal yardımı kesmekle tehdit etti.

Trump dün Beyaz Saray'da gazetecilere, "Yüz milyonlarca, hatta milyarlarca dolar alıyorlar, sonra bize karşı oy kullanıyorlar. Biz bu oyları izliyoruz. Bize karşı oy versinler. Biz de büyük tasarruf yapmış oluruz. Umurumuzda değil" dedi.

Genel Kurul'un 193 üyesi, Arap ve Müslüman ülkelerin çağrısıyla bugün yapacakları acil olağanüstü toplantıda, ABD'nin Pazartesi günü 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nde veto ettiği karar taslağını oylayacak.

Güvenlik Konseyi'nin ABD dışındaki 14 üyesi, Mısır'ın hazırladığı karar taslağına olumlu oy vermişti.

ABD'nin BM büyükelçisi Nikki Haley, Salı günü çok sayıdaki BM üyesi ülkeye mektup göndererek, Trump'ın kendisinden, "bize karşı oy kullananların isimlerini istediğini" söylemişti.

Bazı deneyimli diplomatlar, Haley'in uyarısının Genel Kurul'da oyları ABD lehine döndürmesini beklemediklerini çünkü Genel Kurul'da böyle açık tehditlere pek rastlanmadığını söylediler.

Bolivya'nın BM temsilcisi Sacha Sergio Llorentty Solíz Haley'in mesajı hakkında, "İsim listesinin en başına Bolivya'yı yazsın. Üye ülkelerin egemen kararlarına ve çok-yanlılığa karşı gösterilen küstahlık ve saygısızlıktan üzüntü duyuyoruz" dedi.

Bazı diplomatlar ise tehdidi, Amerikan seçmenini etkilemeye yönelik olarak değerlendirdi.

ABD hükümetinin yardım kuruluşu USAID'nin verilerine göre ABD 2016 yılında Ortadoğu ve Afrika'nın alt-Sahra ülkelerine 13 milyar dolar, Güney ve Orta Asya ülkelerine 6.7 milyar dolar, Avrupa ve Avrasya ülkelerine 1.5 milyar dolar ve Batı yarıküre ülkelerine 2.2 milyar dolar yardım yaptı.

Trump, "Nikki'nin, bizim paramızı alıp da Güvenlik Konseyi'nde bize karşı oy veren ya da muhtemelen Genel Kurul'da aleyhte oy kullanacak ülkelere verdiği mesajı beğendim" dedi.

BM Genel Kurulu'ndaki oylamaya katılmak üzere dün New York'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'nin oy kullanacak ülkeleri tehdit yöntemine başvurduğunu belirterek, "Hiçbir onurlu, şerefli devlet bu tür baskılara boyun eğmez; yarınki oylamada da böyle olacak, ABD'nin bu yöntemden vazgeçmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA