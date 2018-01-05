Trump'tan borsada rekor yorumu: Obama olsaydı en büyük haber olurdu

05 Ocak 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'daki son mesajlarında New York borsasının rekor kırmasına değindi.

Trump, dün gece paylaştığı tweet'te, "Yalan Haber Medyası borsanın yeni bir rekor kırdığından ve ABD'de işlerin patlama yaptığından pek bahsetmiyor... ama insanlar bunu biliyor! "O" (eski ABD Başkanı Barack Obama) başkan olsaydı ve bu rakamlara ulaşsaydı, bu dünyanın en büyük haberi olurdu. Dow şu anda 25.000'in üzerinde" diye yazdı.

ABD Başkanı, bu sabah paylaştığı mesajda ise "Dow endeksi 9 Kasım'dan beri 18.589'dan 25.075'e yükseldi. Bu tüm zamanların rekoru. Son beş haftada 1000 puan arttı. Tarihteki en hızlı 1000 puanlık yükseliş. Tüm bunlar "Amerika'yı yeniden Büyük Yapma" ajandasıyla ilgili. İş, iş, iş. 6 trilyon dolarlık değer yaratıldı!" ifadelerini kullandı.

New York borsasında endeksler, ABD'de olumlu gelen makroekonomik verilerin ardından dünü rekorla tamamlamıştı. Dow Jones Sanayi Endeksi ralli yaparak 152,45 puan (yüzde 0,61) artışla 25.075,13 puana ulaşmış ve tarihte ilk defa 25 bin puanın üzerinde kapanmıştı.

İstihdam verisi New York borsasını rekora taşıdı